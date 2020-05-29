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ترامب يحسم أمره بخصوص قانون منصات التواصل

وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها شبكات التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يثير جدلا ساخنا في أميركا. تقرير: مراد هاشم تاريخ البث: 2020/5/28