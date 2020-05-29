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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/29

تعتزم شركة رينو الفرنسية الاستغناء عن خمسة عشر ألف وظيفة وذلك في إطار خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو.
29/5/2020
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