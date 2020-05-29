05:23

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/29

تعتزم شركة رينو الفرنسية الاستغناء عن خمسة عشر ألف وظيفة وذلك في إطار خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو.