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الحصاد – كورونا في اليمن.. وفيات قياسية بعدن

ناقشت فدى باسيل في أول ملفات "الحصاد" مواقف أطراف الصراع في اليمن وخيارات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية إزاء تفاقم تفشي كورونا، خاصة في عدن. تاريخ البث: 2020/5/29
29/5/2020
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