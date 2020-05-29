25:44

الحصاد – ترامب ووسائل التواصل الاجتماعي

بحثت سلمى الجمل في ثاني ملفات "الحصاد" مآلات تصاعد الخلاف بين مواقع التواصل وترامب، بعد قرار تنفيذي للحد من الحماية القانونية التي تتمتع بها. تاريخ البث: 2020/5/28