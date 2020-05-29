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استمرار الاحتجاجات ضد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة

احتجاجات في عدة ولايات أميركية بعد مقتل أميركي من أصول أفريقية على يد أفراد من الشرطة، وسلطت القضية الضوء على ملفات كبرى مثل العنصرية والتمييز ضد الأقليات. تقرير:منال أبو عبس تاريخ البث:2020/5/29
29/5/2020
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