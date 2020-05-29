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أقنعة بلاستيكية شفافة لحماية حديثي الولادة من كورونا باليابان

تستخدم عيادات الولادة وأمراض النساء في اليابان أقنعة بلاستيكية شفافة لحماية حديثي الولادة، في ظل جائحة كورونا. تقرير: مها ميتسيمورا تاريخ البث:2020/5/29