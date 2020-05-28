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ما وراء الخبر- توتر العلاقات الأميركية الصينية

تساءلت حلقة "ما وراء الخبر" (2020/5/28) عما إن كان توتر العلاقات الأميركية الصينية سيقود إلى حرب باردة بين واشنطن وبكين؟ تاريخ البث: 2020/5/28