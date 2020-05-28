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ما لم يصرحوا بالرفض.. البالغون في بريطانيا متبرعون بأعضائهم تلقائيا بعد الوفاة

بدأت الحكومة البريطانية تطبيق قانون جديد يعتبر كل البالغين موافقين ضمنيا على التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم ما لم يصرحوا بخلاف ذلك. تقرير: محمد المدهون تاريخ البث:2020/5/28
28/5/2020
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