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ليبيا.. دعوة ألمانية لوقف القتال واتصالات لواشنطن لوقف هجوم حفتر

تشهد الساحة الليبية حراكا ميدانيا وآخر سياسيا؛ فعلى الصعيد الميداني تواصل قوات حكومة الوفاق تحقيق مكاسبها وتعزيزها. تقرير: صهيب العصا تاريخ البث: 2020/5/28
28/5/2020
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