البث الحي
03:34

في ظل الحجر.. انتعاش الحياة البرية والبحرية في قطر

شهدت الحياة البرية والبحرية في قطر انتعاشا ملحوظا في ظل الحجر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان للإغلاق تأثير إيجابي على الطبيعة. تقرير: ستيفاني ديكر قراءة: شيماء أبو فرحة تاريخ البث: 2020/5/28
27/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مطالبات لنواب عراقيين بتشريع قانون أشبه بقانون "جاستا" الأميركي

02:56

تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

01:36

الحصاد- السودان وإثيوبيا.. توتر على الحدود

29:21

إثيوبيا والسودان.. هدوء حذر عند الحدود بعد التوتر

02:43