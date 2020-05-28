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في ظل الحجر.. انتعاش الحياة البرية والبحرية في قطر

شهدت الحياة البرية والبحرية في قطر انتعاشا ملحوظا في ظل الحجر المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان للإغلاق تأثير إيجابي على الطبيعة. تقرير: ستيفاني ديكر قراءة: شيماء أبو فرحة تاريخ البث: 2020/5/28