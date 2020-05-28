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خسائر فادحة لشركات الطيران جراء كورونا

أدت الإجراءات التي اتخذتها الدول لتقييد حركة الطيران بسبب فيروس كورونا إلى خسائر كبيرة في قطاع الطيران والوظائف المتعلقة به. تقرير: محمد خالد تاريخ البث:2020/5/28
28/5/2020
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