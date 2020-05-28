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ترويج/ خارج النص.. كتاب "نقض الفكر الطائفي"

يسلط برنامج "خارج النص" في حلقته المقبلة الضوء على كتاب "نقض الفكر الطائفي.. القضية الفلسطينية في أيديولوجية البرجوازية اللبنانية" للدكتور حسن عبد الله حمدان.
28/5/2020
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