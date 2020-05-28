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ترويج/ خارج النص.. كتاب "نقض الفكر الطائفي"

يسلط برنامج "خارج النص" في حلقته المقبلة الضوء على كتاب "نقض الفكر الطائفي.. القضية الفلسطينية في أيديولوجية البرجوازية اللبنانية" للدكتور حسن عبد الله حمدان.