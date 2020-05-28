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بلا حدود – مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في تصريحاته لبرنامج "بلا حدود" إن ما قدمه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يعتبر مبادرة سياسية بل "مناورة سياسية". تاريخ البث: 2020/5/27