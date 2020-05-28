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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/28

قالت الخطوط الجوية الكويتية إنها ستسرح ألفا وخمسمئة موظف غير كويتي، يمثلون 20% من إجمالي موظفي الشركة، وعزت الشركة قرار التسريح إلى تداعيات كورونا على نشاطها. تقديم: عمار طيبي تاريخ البث: 2020/5/28