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المشاء- في البدء كان الكاريكاتير

حطت حلقة "المشاء" الرحال افتراضيا بفلسطين، وذلك لمناقشة البعد الفلسطيني في فن الكاريكاتير ومقاربة أبعاده السياسية والاجتماعية وكذا الخصوصية التي يتميز بها في المجتمع الفلسطيني. تاريخ البث: 2020/5/28
28/5/2020
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