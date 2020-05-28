المشاء- في البدء كان الكاريكاتير

حطت حلقة "المشاء" الرحال افتراضيا بفلسطين، وذلك لمناقشة البعد الفلسطيني في فن الكاريكاتير ومقاربة أبعاده السياسية والاجتماعية وكذا الخصوصية التي يتميز بها في المجتمع الفلسطيني. تاريخ البث: 2020/5/28