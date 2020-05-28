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السعودية.. الاستثمار في الترفيه بزمن التقشف

استثمرت السعودية مليارات الدولارات في مشاريع الترفيه محليا ودوليا والتي ثار كثير من الجدل بشأن جدواها، التقرير يجمل أبرز مشاريع المملكة في مجال الترفيه. تقرير: عمار طيبي تاريخ البث:2020/5/28