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السعودية.. الاستثمار في الترفيه بزمن التقشف

استثمرت السعودية مليارات الدولارات في مشاريع الترفيه محليا ودوليا والتي ثار كثير من الجدل بشأن جدواها، التقرير يجمل أبرز مشاريع المملكة في مجال الترفيه. تقرير: عمار طيبي تاريخ البث:2020/5/28
28/5/2020
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