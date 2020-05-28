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الحصاد – السعودية.. متاعب الاقتصاد تزداد

بحثت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" في دلالات تلقي لجنة الإفلاس السعودية أكثر من 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم، وتساءلت عن تداعيات ذلك على رؤية ولي العهد 2030؟ تاريخ البث: 2020/5/27