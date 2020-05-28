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الحصاد – التطورات الميدانية والسياسية في الساحة الليبية

بحثت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" التطورات الميدانية والسياسية في الساحة الليبية، إذ تدعو ألمانيا لوقف النار، وسط حراك أميركي لبحث إنهاء الهجوم على طرابلس. تاريخ البث: 2020/5/28
28/5/2020
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