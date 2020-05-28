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أطفال جنوب السودان الحلقة الأضعف في مواجهة كورونا

تشكل جائحة كورونا في جنوب السودان تهديدا جديدا لحياة الآلاف من الأطفال الأبرياء، في ظل عجز تام من السلطات الصحية التي يبدو أن هذا التحدي يفوق إمكانياتها. تقرير: هيثم آويت تاريخ البث:2020/5/28