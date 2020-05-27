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نصائح تساعدك على سداد الديون والحد منها

تداعيات اقتصادية خطيرة لتفشي وباء كورونا بما فيها تفاقم الديون، كيف يمكننا التعامل مع ديوننا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ؟ تقرير: محمد فاوي تاريخ البث:2020/5/27