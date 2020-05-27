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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/27)

الأميركي دونالد ترامب وموقع تويتر، كما رصدت الغضب الجزائري على منصات التواصل بعد بث قناة فرنسية فيلما وثائقيا عن الحراك الجزائري. تقديم: محمد حمدان