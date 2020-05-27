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معمرة تونسية تشفى من كورونا رغم معانتها من أمراض مزمنة

سجلت ولاية سوسة بالساحل التونسي شفاء عجوز تبلغ 88 عاما من فيروس كورونا. ووصف المسؤولون عن قطاع الصحة بالمنطقة رحلة شفاء زهرة سلامة بالاستثنائية. تقرير: ميساء الفطناسي تاريخ البث:2020/5/27
27/5/2020
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