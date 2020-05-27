03:23

مصر.. تحذير من انهيار المنظومة الصحية

حذّرت نقابة الأطباء من انهيار كامل للمنظومة الصحية في مصر إذا استمر ما سمّته التقاعس والإهمال تجاه الفرق الطبية. تقرير: فاطمة التريكي تاريخ البث: 2020/5/26