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مزارعو السليمانية يقبلون على تربية الدواجن بطريقة طبيعية

زاد الاقبال على شراء الدواجن التي تربى بطريقة طبيعية في السليمانية، مما جعلها قيمة اقتصادية تحفز المزارعين على الاستمرار في هذا العمل، بل تطويره. تقرير: أمير فندي تاريخ البث:2020/5/27
27/5/2020
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