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مبادرات شبابية لإنقاذ عدن والتخفيف من معاناة السكان

برزت العديد من المبادرات الشبابية الطوعية في عدن في محاولة لانقاذ مدينتهم والتخفيف من معاناة السكان بعد عجز الأطراف المتصارعة عن القيام بدورها. تقرير: فضل مبارك تاريخ البث:2020/5/27