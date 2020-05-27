البث الحي
02:27

مبادرات شبابية لإنقاذ عدن والتخفيف من معاناة السكان

برزت العديد من المبادرات الشبابية الطوعية في عدن في محاولة لانقاذ مدينتهم والتخفيف من معاناة السكان بعد عجز الأطراف المتصارعة عن القيام بدورها. تقرير: فضل مبارك تاريخ البث:2020/5/27
27/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مطالبات لنواب عراقيين بتشريع قانون أشبه بقانون "جاستا" الأميركي

02:56

تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

01:36

الحصاد- السودان وإثيوبيا.. توتر على الحدود

29:21

إثيوبيا والسودان.. هدوء حذر عند الحدود بعد التوتر

02:43