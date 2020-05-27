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ما وراء الخبر – ليبيا.. أميركا تدخل على الخط

ناقشت حلقة (2020/5/27) من برنامج "ما وراء الخبر" أبعاد تصاعد انتقادات الولايات المتحدة للدور الروسي الداعم لحفتر في ليبيا، وتأكيد دعمها لحل سياسي للصراع. تقديم: غادة عويس