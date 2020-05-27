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حضرموت اليمنية.. الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في وادي حضرموت باليمن إلى خمس إصابات. تقرير: أزهار الجربوعي تاريخ البث: 2020/5/27