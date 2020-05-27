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01:55
تريليونا يورو.. موازنة خطة الإنقاذ الأوروبية
طرحت المفوضية الأوروبية رؤيتها لخطة الإنقاذ الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا في القارة، بتكليف من القادة الأوروبيين خلال اجتماعهم في أبريل/نيسان الماضي. تقرير: عبد الله الشامي تاريخ البث: 2020/5/27
27/5/2020
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