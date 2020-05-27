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تاثيرات سلبية لكورونا على سوق الشباب العامل

أظهر أحدث تحليل صادر عن منظمة العمل الدولية لأثر جائحة كورونا على سوق العمل، التأثير المدمر وغير المتناسب على العمال الشباب. تقرير: محمد رجيب تاريخ البث:2020/5/27
27/5/2020
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