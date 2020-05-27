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بكسر التاء – المعلومة في زمن كورونا

سلطت حلقة (2020/5/27) من برنامج "بكسر التاء" الضوء على الانتشار الواسع للمعلومات الزائفة خلال أزمة كورونا، وتساءلت عن مخاطرها على الأفراد والجماعات. تقديم: روعة أوجيه