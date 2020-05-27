04:50

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/27

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة إنقاذ بأكثر من ثمانية مليارات يورو لدعم قطاع صناعة السيارات في بلاده من تداعيات جائحة كورونا.