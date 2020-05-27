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الصين والهند.. توترات ومناوشات على الحدود

عادت أجواء التوتر والمناوشات من جديد على الحدود الصينية الهندية على شكل مناوشات بين حرس حدود البلدين، وكان آخرها في الخامس من الشهر الجاري. تقرير: أحمد جرار تاريخ البث: 2020/5/26
26/5/2020
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