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الحياة البرية والبحرية في قطر تشهد انتعاشا ملحوظا في ظل الحجر

شهدت الحياة البرية والبحرية في قطر انتعاشا ملحوظا في ظل الحجر المفروض بسبب انتشار كورونا، وكان للإغلاق تأثير إيجابي في مناح شتى بعالم الطبيعة. تقرير: ستيفاني ديكر تاريخ البث:2020/5/27
27/5/2020
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