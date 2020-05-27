31:19

الحصاد – مصر.. أوضاع الطواقم الطبية

رصد حسن جمّول في الملف الأول من "الحصاد" المشهد الصحي في مصر، حيث توالت الاستقالات احتجاجا على ما سمّي تقاعسا وإهمالا تجاه الفرق الطبية. تاريخ البث: 2020/5/26