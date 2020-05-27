البث الحي
31:19

الحصاد – مصر.. أوضاع الطواقم الطبية

رصد حسن جمّول في الملف الأول من "الحصاد" المشهد الصحي في مصر، حيث توالت الاستقالات احتجاجا على ما سمّي تقاعسا وإهمالا تجاه الفرق الطبية. تاريخ البث: 2020/5/26
26/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مطالبات لنواب عراقيين بتشريع قانون أشبه بقانون "جاستا" الأميركي

02:56

تواصل المظاهرات في نيويورك لليوم الرابع

01:36

الحصاد- السودان وإثيوبيا.. توتر على الحدود

29:21

إثيوبيا والسودان.. هدوء حذر عند الحدود بعد التوتر

02:43