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إسرائيل تتبع سياسة التمييز ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر

تحاصر إسرائيل نحو مليون ونصف مليون فلسطيني داخل الخط الأخضر على مساحة لا تزيد على 2.5% من مِساحة الأرض، وتمنعهم من السكن في 940 بلدة لليهود. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/5/27
27/5/2020
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