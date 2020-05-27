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إسرائيل تتبع سياسة التمييز ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر

تحاصر إسرائيل نحو مليون ونصف مليون فلسطيني داخل الخط الأخضر على مساحة لا تزيد على 2.5% من مِساحة الأرض، وتمنعهم من السكن في 940 بلدة لليهود. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث:2020/5/27