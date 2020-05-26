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وثائق أممية تكشف تفاصيل دعم الإمارات وروسيا لحفتر

كشف فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا في الأمم المتحدة، عن مهمة سرية قامت بها قوات غربية تابعة لشركات مقرها دولة الإمارات، لدعم خليفة حفتر. تقرير: جعفر سلمات تاريخ البث:2020/5/26
26/5/2020
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