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24:26

نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/26)

ليبيا بعد نشر صور مرتزقة فاغنر، وإعلان الجيش الأميركي عن وجود طائرات روسية. كما رصدت أزمة القطاع الصحي المتصاعدة في مصر. تقديم: وسيلة عولمي
26/5/2020
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