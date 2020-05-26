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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/26)

ليبيا بعد نشر صور مرتزقة فاغنر، وإعلان الجيش الأميركي عن وجود طائرات روسية. كما رصدت أزمة القطاع الصحي المتصاعدة في مصر. تقديم: وسيلة عولمي