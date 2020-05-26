01:54

مهاجر للنرويج تعافى من فيروس كورونا يروي قصته

محمد توفيق أبو توفيق، مهاجر وصل النرويج منذ سنوات. أصيب بفيروس كورونا وفقد الوعي لمدة عشرين يوما، وهو يعاني من أمراض مزمنة، إلا أنه استطاع الانتصار على كورونا. إعداد: عمار الحمدان تاريخ البث:2020/5/26