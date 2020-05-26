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ما وراء الخبر – تفاصيل الدعم الإماراتي والروسي لقوات حفتر

تابعت حلقة الثلاثاء من برنامج "ما وراء الخبر" دلالات ومآلات كشف وثائق للأمم المتحدة تفاصيل عن الدعم الإماراتي والروسي لقوات خليفة حفتر. تاريخ البث: 2020/5/26
26/5/2020
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