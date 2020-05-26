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فلسطين تخفف إجراءات الحظر في الضفة الغربية

إعادة فتح المساجد والكنائس والمحال التجارية بالضفة الغربية بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا، وقد استُؤنفت حركة المواصلات العامة بين المدن. تقرير: شرين أبو عاقلة تاريخ البث:2020/5/26