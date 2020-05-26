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جنوب اليمن.. من لم يمت بكورونا مات بغيره

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن عدد الوفيات في المركز المخصص لعلاج كورونا الذي تديره بمدينة عدن يعكس وجود كارثة أوسع نطاقا مما يعلن رسميا. تقرير: أحمد العساف تاريخ البث: 2020/5/25
25/5/2020
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