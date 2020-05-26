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تطعيم الخشب بالصدف حرفة قديمة حافظت على رواجها

مهنة تطعيم الخشب بالصدف هي حرفة قديمة حافظت على رواجها في الأسواق العربية والعالمية، خاصة لدى محبي الجمال والأصالة. إعداد: معن خضر تاريخ البث:2020/5/26
26/5/2020
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