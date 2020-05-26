10:20

النشرة الاقتصادية الثانية (2020/5/26)

صعدت مؤشرات بورصة وول ستريت بشكل ملحوظ مع استئناف عمل السوق من قاعة التداول للمرة الأولى منذ شهرين عقب إغلاقها بسبب تداعيات كورونا. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/5/26