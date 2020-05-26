search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
مدونات
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
10:20
النشرة الاقتصادية الثانية (2020/5/26)
صعدت مؤشرات بورصة وول ستريت بشكل ملحوظ مع استئناف عمل السوق من قاعة التداول للمرة الأولى منذ شهرين عقب إغلاقها بسبب تداعيات كورونا. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/5/26
26/5/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من النشرات الإخبارية
مرآة الصحافة الأولى 2020/5/27
النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/27
الجزيرة هذا الصباح 2020/5/27
مرآة الصحافة الأولى 2020/5/27
الأكثر قراءة
ليبيا.. مرتزقة فاغنر ينسحبون من بني وليد وواشنطن تحذر من التدخل الروسي
شاهد.. فصل 4 شرطيين بأميركا بسبب وفاة رجل أسود أثناء اعتقاله
فيروس كورونا يستفز خلايا مناعية قاتلة.. هل اقتربت ساعة الخلاص؟
مع تزايد التوتر.. تعرف على تاريخ النزاع بين الصين والهند
مقاطع حول هذه القصة
مرآة الصحافة الأولى 2020/5/27
play
19:50
النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/27
play
04:50
الجزيرة هذا الصباح 2020/5/27
play
52:06
مرآة الصحافة الأولى 2020/5/27
play
04:47