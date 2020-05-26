05:37

النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/26

قال ولي عهد دبي حمدان بن محمد إن الإمارة ستبدأ اعتبارا من غد السماح باستئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي، بعد تقييدها ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.