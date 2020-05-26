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الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

يستحضر الرواق الثقافي كتاب “حلم رجل مضحك” الذي يروي قصة غريبة عن رؤيا جعلت صاحبها يعدل عن قرارات مصيرية ويرى الحياة بشكل آخر. تقديم: سمارة القوتلي تاريخ البث:2020/5/26
26/5/2020
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