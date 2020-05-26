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22:39
الحصاد – جنوب اليمن.. تردي الأوضاع المعيشية
سلطت إيمان عياد في ثاني ملفات "الحصاد" الضوء على تردي الوضع المعيشي والإنساني في جنوب اليمن، وتساءلت عن مسؤولية الأطراف المعنية وموقف المجتمع الدولي؟ تاريخ البث: 2020/5/25
25/5/2020
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