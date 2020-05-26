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أهم معاقل قوات حفتر في المنطقة الغربية

يستعرض التقرير أهم معاقل قوات حفتر في المنطقة الغربية، وأبرز القوات المتحالفة معه التي اتخذت من قاعدة الجُفرة الجوية وسط ليبيا مركزا لتجمع إمداداتها العسكرية. تاريخ البث:2020/5/26
26/5/2020
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