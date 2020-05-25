02:56

مبادرات شبابية في كندا لإسعاد الأطفال في العيد

"سفراء الإحسان" مجموعة من الشباب يقومون بأعمال تطوعية بهدف مساعدة الناس وإسعادهم، ومن ضمنها مبادرة "فرحة عيد" التي تقوم على توزيع هدايا للأطفال لإسعادهم في العيد. تاريخ البث:2020/5/25