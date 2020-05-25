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ما وراء الخبر – المجلس الأعلى للدولة بليبيا ينفي معرفته بمبادرة حميدتي

ناقشت حلقة (2020/5/25) من برنامج "ما وراء الخبر" إعلان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان حميدتي تقدمه بوساطة للمصالحة في ليبيا. تقديم: ليلى الشيخلي