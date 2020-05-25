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للقصة بقية – عالم ما بعد كورونا

سلطت حلقت (2020/5/25) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على كيفية فرض كورونا العمل والدراسة عن بعد، وتساءلت عن أنماط التغيرات السلوكية والنفسية المتوقعة للإنسان. تقديم: فيروز زياني
25/5/2020
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