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للقصة بقية – عالم ما بعد كورونا

سلطت حلقت (2020/5/25) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على كيفية فرض كورونا العمل والدراسة عن بعد، وتساءلت عن أنماط التغيرات السلوكية والنفسية المتوقعة للإنسان. تقديم: فيروز زياني